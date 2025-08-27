Şapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două vehicule, produs miercuri, pe DN 7, în localitatea Bujoreni, din judeţul Vâlcea.

”Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de prim ajutor, la un accident rutier, în localitatea Bujoreni, DN 7”, anunţă ISU Vâlcea, precizând că în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme şi 8 persoane.

Conform reprezentanţilor ISU, au fost evaluaţi medical toate persoanele aflate în cele 2 autovehicule, ulterior şapte dintre ele fiind transportate la spital. Printre acestea este şi un copil în stop cardio-respirator.

Nu au fost persoane încarcerate.

La accident au intervenit forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare şi o autospecială SMURD, precum şi 3 ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.

De asemenea, pompierii au acţionat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriilor celor două autovehicule.

