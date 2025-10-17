După explozia din Rahova, care a șocat întreaga Românie, conducerea țării trmite semnale aproape inexistente. În timp ce premierul Ilie Bolojan a făcut câteva mențiuni în cadrul unui interviu radio, Administrația Prezidențială a dat un răspuns sec la solicitările jurnaliștilor.

”Președintele Nicușor Dan este în contact permanent cu autoritățile care au responsabilități în situațiile de urgență pentru a primi informații referitoare la explozia puternică ce s-a produs astăzi în Capitală”, transmis Administrația Prezidențială la solicitarea Agerpres.

O explozie puternică s-a produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5. Trei persoane au decedat și 13 au fost transportate la unități sanitare din Capitală.

Explozie devastatoare într-un bloc din București. 3 morți și cel puțin 17 răniți. Bolojan: Blocul va fi, cel mai probabil, demolat. Arafat: Pompierii și Distrigaz au oprit gazele, cineva a redeschis robinetul- LIVE TEXT/VIDEO

