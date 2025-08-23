Sâmbătă dimineață, traficul rutier este intens pe sensul de ieșire din țară, pe DN 5, în direcția Giurgiu – Ruse, din cauza lucrărilor de reparații efectuate de partea bulgară la Podul Prieteniei.

„Sunt valori de trafic ridicate şi pe DN 5D, la intersecţia cu DN 5”, a transmis Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, poliţiştii recomandă planificarea atentă a călătoriilor şi utilizarea următoarelor rute alternative: judeţul Dolj – Punctul de trecere Calafat; judeţul Teleorman – Punctele de trecere Zimnicea şi Turnu Măgurele; judeţul Călăraşi – Punctul de trecere Călăraşi; judeţul Constanţa –  Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir.

Puteți verifica AICI timpii de așteptare în punctele de frontieră.

