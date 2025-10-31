Pompierii au intervenit, vineri după-amiază, la un bloc din Râmnicu Vâlcea, după ce locatarii au simțit un miros puternic de gaz pe casa scării. În total, 16 adulți și 3 copii au fost evacuați preventiv până la înlăturarea oricărui pericol.

Incidentul a avut loc pe strada Luceafărului, iar echipajele ISU „General Magheru” au acționat rapid cu o autospecială de stingere și echipa CBRN, în colaborare cu specialiștii Distrigaz.

Primele verificări au arătat că mirosul provenea de la o butelie aflată într-un apartament care nu este racordat la rețeaua de gaze naturale. Proprietarul folosea două butelii pentru aragaz, una dintre ele având scăpări de gaz.

Echipa Distrigaz a evacuat una dintre butelii, iar pompierii au scos-o pe a doua, ventilând totodată locuința și casa scării. Locatarii au fost scoși din bloc pentru siguranță, până la finalizarea intervenției.

Specialiștii au constatat ulterior că existau scăpări de gaz și la patru contoare din imobil, motiv pentru care s-a decis oprirea temporară a alimentării pe toată scara.

După verificări și aerisirea completă a zonei, locatarii s-au putut întoarce în apartamente. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime și nu s-au înregistrat explozii.

Sursa: Realitatea de Valcea