Vladimir Putin i-a transmis lui Volodimir Zelenski să vină la Moscova dacă este pregătit pentru un dialog. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul vizitei în China.

Vladimir Putin a declarat la Beijing că nu exclude o întâlnire cu Volodimir Zelenski și l-a invitat pe președintele ucrainean la Moscova, dacă este pregătit de discuții.

Ministrul de Externe al Ucrainei Andrii Sybiha a respins imediat propunerea, catalogând-o drept inacceptabilă și subliniind că există deja oferte din partea mai multor state, precum Austria, Elveția, Turcia sau Sfântul Scaun de a găzdui negocieri serioase pentru pace.

Oficialul ucrainean a acuzat Kremlinul că „se joacă” și a afirmat că doar o presiune internațională sporită poate determina Rusia să trateze cu adevărat procesul de pace.

Contextul declarațiilor este vizita lui Putin în China, unde a participat la parada militară alături de XI Jinping și Kim Jong-un, cu o zi înaintea reuniunii aliaților occidentali ai Ucrainei de la Paris.

„Nu am exclus niciodată această posibilitate. Dacă întâlnirea este bine pregătită și dacă duce la un rezultat potențial pozitiv, este posibil. Și, apropo, Donald Trump m-a întrebat dacă este posibil să avem o astfel de întâlnire și i-am răspuns că da. La urma urmei, dacă Zelenski este pregătit, poate veni la Moscova”, a declarat Putin.