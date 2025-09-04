Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a declarat, miercuri seară, în direct la Realitatea PLUS, că 100 de zile de mandat cu Nicușor Dan înseamnă dărâmarea statului român, iar în aceste momente România se îndreaptă către un zid.

”Imaginile pe care le-am văzut cu Ursula von der Leyen, cum îi zboară foile, cum se calcă pe picioare cu militarii români, nu are niciun fel de regulă, de respect.

De altfel, am și auzit astăzi, pe surse, o informație că celebra domană Delia Dinu, de la Palatul Cotroceni, cea care este cea mai bună pe domeniul protocolului este absolut exasperată de comportamentul lui Nicușor Dan, de faptul că nu respectă nicio regulă de protocol, nu îl interesează absolut nimic, este la un pas să plece de acolo.(…)

100 de zile de mandat cu Nicușor Dan, dincolo de o glumă proastă, dincolo de o satiră permanentă, înseamnă dărâmarea bucățică cu bucățică a statului român, ce a mai rămas din el pentru că și așa instituțiile statului nu se mai bucură de încredere în rândul populației.

Pare că atât Nicușor Dan, cât și Bolojan, nu s-au creat unul pe altul, au fost creați și au fost puși acolo cu mâna de către cei cărora nu le-a convenit rezultatul alegerilor din 24 noiembrie, cei care au anulat alegerile, cei care i-au interzist candidatura lui Călin Georgescu.

Pare că aceste personaje au misiunea de a distruge tot ce a mai rămas din România, pare că au misiunea de a aduce statul român în situația să nu mai poată să își susțină cheltuielile, să nu mai poată să își susțină tinerii, bătrânii, sistemul de sănătate și tot ceea ce însemană statul român. (…)

Aceasta este România lui Nicușor Dan, după 100 de zile de mandat, ne îndreptăm către zid, am senzația că statul român se duce cu capul în zid.

Nu cred că va trece nicio moțiune de cenzură, nu am niciun fel de speranță de la PSD. Am crezut că apelul lui Călin Georgescu de luni îi va trezi la realitate, să se ducă împreună cu PNL și USR la groapa de gunoi a istoriei, noi însă jurnaliști, cetățeni români, avem datoria să fim și mai vocali, mai atenți la ce fac aceste personaje, mai activi”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.