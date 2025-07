Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS a comentat, sâmbătă, cea mai recentă poziție a lui Dragoș Anastasiu – vicepremierul milionar din Guvernul lui Bolojan – privind scandalul în care este implicat numele său. Jurnalista a reiteart, astfel, că Anastasiu este vinovat și a scăpat în urma denunțului făcut la DNA. „Dragos Anastasiu este „greud e ucis” pentru ca reprezinta un personaj al Statului Paralel care are o misiune: sa vanda tot ce a mai ramas din Romania”, a declarat jurnalista.

„Pa asta defineste el denuntul. Practic, a recunoscut. Au prezentat jurnalistii in spatiul public dovada clara din rechizitoriu ca dl Anastasiu a scris peste 11 pagini. Este foarte clar – si domina sa, si asociatul domniei sale, dl Burlacu, au fost achitati pentru ca au facut acest denunt. Au beneficiat de prevederile art. 16, al D. E o discutie aici daca alininatul D sau aliniatul H, dar mai in rechizitoriu se face o referire foarte clara la art 291 si 293, Cod de Procedura Penala, in conditiile in care se aplica aceasta achitare.

Lucururile sunt foarte clare: domn ia sa a fost acuzat si de dare de mita si de cumparare de influenta. A scapat in uram denuntului pe care l-a facut – nu este niciun dubiu.

Oricat ar incerca sa transforme jurnalistii puterii si ai Statului Paralel, cei acre sunt legati de Kovesi si de Coldea de-o viata – ii stim deja, sa transforme acest subiect intr-o lupta intre DNA si Guvern, lucruile sunt foarte clare.

Dragos Anastasiu, cat si asociatul sau au fost vinovati de dare de mita si de cumpararea influentei si au scapat in urma denuntului facut. Rechizitoriul o spune negru pe alb. Nu este niciun dubiu.

Asta se adauga la ceea ce s-a intamplat cu amenda de la Consiliul Concurentei pe acre a primit-o firma dl. Anastasiu pentru crearea de cartel. Nu este niciun dubiu.

Cei care urlau pana mai ieri ca fara penali in functii publice, iata astazi ii iau apararea unui individ care are nenumarate probleme la dosar si nenumarate semne de intrebare in legatura cu modul in care a facut banii. Cum a plecat inainte de 89 din Romania, cum a fondat acel Repatriot unde se afla toti sustinatorii lui Colea si prietenii lui Coldea. Eu am publicat fotografii, am aratat legaturile. Nu e niciun dubiu.

Se pare ca dl Dragos Anastasiu este „greud e ucis” pentru ca reprezinta un personaj al Statului Paralel care are o misiune: sa vanda tot ce a mai ramas din Romania. De altfel,s e vede in aceste zile cum pleaca dl Nicusor Dan in Austria cu familia, cum pleaca doar cu ministrii USR. Misiunea lor este foarte clara: sa praduiasca tot ce a mai ramas in timp ce romanii sunt saraciti”, a declarat sambata Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.