Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, i-a transmis public senatoarei Diana Șoșoacă, dar și susținătorilor acesteia, să încete cu atacurile și jignirile la adresa ei și a jurnaliștilor Realitatea Plus. Moderatoarea a enumerat amenințările lansate de controversatul politician, inclusiv cele cu pușcăria, la adresa unei jurnaliste a postului TV. Anca Alexandrescu a precizat că nu va lăsa lucrurile așa și spune că se va adresa autorităților.

Anca Alexandrescu a postat un mesaj în acest sens pe pagina de Facebook, apoi a oferit detalii într-o intervenție în direct la Realitatea Plus.

„Am luat această decizie să anunț pe pagina mea de socializare că dacă Diana Șoșoacă și susținătorii continuă cu aceste amenințări si jigniri la adresa mea, a Realitatea Plus și a colegilor mei, care au încercat să-i ia un punct de vedere, așa cum este normal, eu voi aduna toate aceste mesajele și le voi depune la poliție. Trebuie spus că eu sunt victima acestei hărțuiri de mai multă vreme. Am fost singura moderatoare TV care i-a oferit spațiu doamnei Șoșoacă, pentru a-și prezenta ideile, am înfruntat o serie de jigniri din partea unor oameni care nu o simpatizau am procedat în mod corect, am realizat interviuri cu ea și de Paște, si de Crăciun, m-am comportat absolut corect, așa cum m-am comportat cu toți ceilalți lideri politici. Ei bine, în momentul în care Șoșoacă și susținătorii m-au amenințat, m-am jignit, au proferat atacuri la adresa vieții mele privatei și am dovada că cei care au făcut acest lucru sunt apropiați ai familiei Șoșoacă, am anunțat public că nu o voi mai invita pe doamna senator până nu-ți cere scuze. Nu numai că nu și-a cerut scuze, dar și-a intensificat atacurile, încurajându-și susținătorii să facă la fel.

Totul a culminat după ce, joia trecută, am devoalat cu probe și invitându-l pe avocatul domniei sale, faptul că în spatele acelei aprobări pentru așa-zis-ului miting al transportatorilor din Piața Constituției se află Șoșoacă; de atunci s-a declanșat Jihadul. Duminică seară am continuat să arăt adevărul, despre ceea ce spune Diana Șoșoacă și susține, în mod eronat. Acel camion si acel tractor nici măcar nu sunt ale fermierilor, ci au fost închiriate de apropiați ai lui Șoșoacă, pentru a aduce totuși pe cineva acolo, în încercarea de a salva oarecum situația. Nu îi declar război, ci îi transmit că-i voi răspunde cu exact același comportament pe care ea l-a avut pentru că numai așa se poate opri, nu putem înlocui ceea ce se întâmplă azi în politica românească prin acest tip ce comportament,” a afirmat Anca Alexandrescu.