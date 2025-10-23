Câteva zeci de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea au ieșit joi dimineața din nou în stradă, de data aceasta în fața Consiliului Județean, pentru a cere plata salariilor restante de luna trecută.

Protestatarii acuză, printre altele, conducerea DGASPC și pe cea a forului județean de ‘lipsă de transparență’ în ceea ce îi privește și amenință cu declanșarea grevei generale în situația în care până la sfârșitul acestei săptămâni nu se va găsi o soluție pentru a-și primii banii.

‘Adevăratul motiv pentru care suntem în stradă este lipsa salariilor neacordate și lipsa transparenței, pentru că nu ni se transmite ce vom avea de întâmpinat de aici înainte. Nu știm când sau dacă vom primi salariile în continuare. Ieri am avut un protest la Ministerul Muncii. Am fost primiți de către secretarul de stat, domnul Văcaru, în care ni s-a transmis că știau despre situația aceasta. Dânșii la rândul lor au transmis primului ministru. Domnul ministru a avut o întrevedere cu cei de la Ministerul Finanțelor prin care se prevede, undeva în două săptămâni, o hotărâre de guvern prin care să aloce sumele necesare. Nu știm încă dacă se va aproba. Noi suntem fără salarii în acest moment și vrem să știm când vom primi banii. Nu avem nici contribuțiile la asigurările medicale, practic cărțile de muncă plătite pe luna august. Ultima plată a fost făcută undeva în 11 august și deci o să expire și acestea în curând. 90 de zile se împlinesc pe 10 noiembrie’, a declarat liderul Sindicatului ‘Drepturile Copilului’ Vâlcea, Nicolae Meianu.

Sindicaliștii susțin, de asemenea, că responsabilitatea pentru că s-a ajuns în situația acesta aparține conducerii DGASPC și Consiliului Județean Vâlcea, care au luat ‘în derâdere’ avertismentele lor.

‘Încă din luna iulie s-a atras atenția în mod direct Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Consiliului Județean de către sindicat că vom ajunge în această situație. A fost luat în derâdere, spunând că cererea este prematură. Îi transmitem domnului președinte al Consiliului Județean și domnului director al Direcției de Asistență Socială Vâlcea, faptul că prematuritatea constă în viziune. Trebuie să înțeleagă foarte clar că această problemă trebuie gândită de la începutul anului. Și da, sunt premisele clare declanșării grevei generale și greva generală nu au declanșat-o lucrătorii, ci au declanșat-o angajatorii, pentru că nu au plătit oamenii. (…) O să ajungem să aducem persoanele pe care le avem în grijă pe scările Consiliului Județean, să aibă grijă domnul președinte și cu directorul de ele. Guvernul României a achitat în integralitate partea lor în ceea ce privește standardul de cost pentru tot anul. Restul de cheltuieli trebuie să-l asigure Consiliul Județean și Direcția. Că nu au bani, e treaba lor. Totuși suntem în situație de criză. Să lăsăm puțin investițiile de toaletare și cosmetizare și să intervenim acolo unde sunt nevoile principale, la oameni’, a precizat secretarul general al Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, Mihai Bărbulescu.

Sursa: Realitatea de Valcea