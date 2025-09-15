Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internațională, susțin reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, ASF a prezentat săptămâna trecută, la Paris, progresele României în alinierea la principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul grupului de lucru privind asigurările și pensiile (WPIP) care reunește experți și autorități de supraveghere și evaluează politicile internaționale în domeniul asigurărilor și al pensiilor private.

‘Noul cadru al legii de plată a pensiilor private a fost analizat în detaliu și evaluat ca fiind complet conform cu standardele internaționale și europene. De asemenea, membrii WPIP au confirmat că noul cadru al legii de plată este pe deplin aliniat la bunele practici OCDE în domeniul pensiilor private, astfel că evaluarea a decurs fără nicio observație sau recomandare adițională. Această lege garantează transparența, prudențialitatea și securitatea activelor fondurilor de pensii private, oferind participanților certitudinea că economiile lor sunt administrate conform celor mai bune practici internaționale’, se menționează în comunicat.

Conform sursei citate, acest eveniment reprezintă un pas decisiv în procesul de aderare a României la OCDE, un obiectiv strategic al politicii externe și economice a țării, prezent în programul de guvernare și monitorizat de toate instituțiile implicate.

‘Evaluarea de la Paris a implicat prezentarea detaliată a legislației și a reformelor implementate de România. În cadrul reuniunii de miercuri a Grupului de lucru privind asigurările și pensiile (WPIP), conducerea ASF a prezentat acțiunile întreprinse de România pentru alinierea la principiile OCDE în domeniu. Au fost detaliate măsurile recente, inclusiv noul cadru legal pentru plata pensiilor private, adoptat de Guvernul României. În cadrul discuțiilor, OCDE a apreciat măsurile luate de România pentru alinierea la instrumentele juridice OCDE și la recomandările privind buna reglementare a planurilor de pensii cu contribuții definite’, se mai precizează în document.

La evaluarea în cadrul reuniunii Grupului de lucru privind Pensiile Private al OCDE din iunie 2024, desfășurată la sediul organizației de la Paris, s-a apreciat progresul României în alinierea la standardele internaționale pentru pensiile private, precizează sursa citată.

Potrivit ASF, ca recomandare prioritară, OCDE a subliniat adoptarea unei legislații care să definească și să structureze diferitele opțiuni de alocare a activelor acumulate pentru finanțarea pensionării într-un mod care să asigure coerența cu proiectarea fazei de acumulare, iar ca recomandări secundare, diversificarea opțiunilor de investiții ale fondurilor de pensii private, libera circulație a capitalurilor conform Codurilor de Liberalizare etc.

‘Prin urmare, ASF a stabilit ca obiectiv principal elaborarea și promovarea legii de plată a pensiilor private. Acest obiectiv a fost îndeplinit cu succes prin aprobarea proiectului de lege de către Guvern și trimiterea lui spre aprobare în Parlament, fapt recunoscut la nivel internațional.

În paralel, recomandările secundare ale OCDE au fost deja implementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2025, aprobată prin Legea nr.131/2025, care completează și actualizează cadrul legislativ aplicabil sistemului de pensii private. Ca urmare a acestor reglementări, ASF prin sectorul de pensii și-a îndeplinit toate obiectivele și a transpus integral recomandările OCDE, consolidând cadrul instituțional și de reglementare și oferind siguranță și predictibilitate pentru participanți’, se mai arată în comunicat.

Această validare internațională consolidează încrederea în ASF ca autoritate de supraveghere modernă și competentă, susțin reprezentanții autorității.

‘Feedback-ul primit din partea OCDE a fost exclusiv pozitiv, fără observații sau recomandări, ceea ce confirmă eficiența implementării reformelor și soliditatea cadrului legal actual. Aprecierile primite din partea delegaților OCDE subliniază faptul că România a reușit să construiască un cadru solid și să implementeze reforme structurale, consolidând astfel rolul ASF ca autoritate de supraveghere credibilă și modernă. Acest succes contribuie nu doar la securitatea financiară a cetățenilor, ci și la creșterea prestigiului României pe scena internațională’, susțin reprezentanții ASF.

Totodată, recunoașterea conformității legislației românești în domeniul pensiilor private reprezintă un pas major în procesul de aderare la OCDE. Aceasta asigură că România respectă toate standardele internaționale și creează premisele pentru finalizarea cu succes a evaluării de aderare.

De asemenea, aceste progrese contribuie direct la stabilitatea sistemului de pensii private, la creșterea încrederii participanților și la consolidarea credibilității ASF pe plan internațional.

‘În concluzie, feedback-ul pozitiv primit în urma evaluării OCDE de la Paris confirmă că România și-a atins obiectivele propuse și a implementat toate recomandările OCDE în domeniul pensiilor private. Cadrul legislativ privind plata pensiilor private, împreună cu măsurile adoptate prin Legea 131/2025, asigură stabilitatea și predictibilitatea sistemului, protejând interesele participanților și consolidând poziția României în procesul de aderare la OCDE. Această recunoaștere internațională reprezintă un succes major pentru România și un pas decisiv spre un sistem de pensii private modern, sigur și conform standardelor internaționale’, se mai precizează în comunicat.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat de Guvern în 21 august. Documentul prevede două forme de extracție de plată, respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, de opt ani, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră – cu plată pe toată durata vieții participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 30% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.

Sistemul pensiilor private are, în prezent, peste nouă milioane de participanți și active ce totalizează echivalentul a peste 10% din PIB-ul României.

Prevederile se aplică pentru Pilonul II, Pilonul III și Pilonul IV de pensii.

