Rusia a lansat în noaptea de marți spre miercuri unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, rănind mai multe persoane și provocând pagube semnificative infrastructurii civile. Potrivit autorităților ucrainene, patru lucrători feroviari au fost internați în spital, iar cinci civili au fost răniți în regiunea Kirovohrad, unde 28 de locuințe au fost avariate.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 502 drone și 24 de rachete, dintre care 430 de drone și 21 de rachete au fost doborâte. Restul au lovit 14 locații din țară, inclusiv Kiev, Liov și Volînia. Atacurile au provocat incendii, întreruperi ale alimentării cu energie electrică și întârzieri masive în traficul feroviar și transportul public.

În urma raidului, Polonia – stat membru NATO și vecin vestic al Ucrainei – a ridicat în aer avioane de luptă proprii și aliate, pentru a monitoriza situația și a asigura securitatea spațiului aerian.

Atacurile au avut loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la o paradă militară la Beijing, unde liderul chinez Xi Jinping a avertizat că lumea se află în fața unei alegeri între pace și război.

În paralel, în Rusia, Căile Ferate Ruse au anunțat perturbări după ce o dronă s-a prăbușit lângă o gară din regiunea Rostov, fără a provoca victime. Moscova nu a comentat oficial atacurile.

Conflictul, început în februarie 2022 prin invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, continuă să provoace victime și distrugeri masive, ambele părți negând că vizează civili.

Sursa: Newsinn