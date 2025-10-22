Un atac rus a făcut cel puțin doi morți și doi răniți la Kiev, a anunțat șeful administrației militare locale miercuri dimineața pe Telegram, informează AFP.

Potrivit lui Timur Tkacenko, cel puțin una dintre persoanele decedate și-a pierdut viața în districtul Dniprovski al capitalei ucrainene, unde s-a declanșat un incendiu la etajele opt și nouă ale unui imobil în urma unui atac rus.

Foto: (c) State Emergency Service Of Ukraine In Kyiv Region/Handout via REUTERS

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, districtele Dniprovski și Darnițki au fost vizate de atacuri cu drone. Distrugeri s-au înregistrat de asemenea în districtele Pecerski și Desnianski.

În timpul nopții, regiunea Zaporojie (sud) a fost vizată la rândul său de o ofensivă aeriană care a făcut cel puțin nouă răniți, potrivit serviciilor de urgență ucrainene.

Foto: (c) Alina Smutko / REUTERS

Svitlana Grinciuk, ministrul ucrainean al energiei, a deplâns ”un atac masiv” în timpul dimineții de miercuri contra infrastructurilor energetice ale Ucrainei.

De la începutul ofensivei sale în urmă cu trei ani și jumătate, Rusia lansează aproape zilnic drone și rachete asupra Ucrainei, care răspunde regulat lovind teritoriul rus, în special infrastructurile energetice.

Foto: (c) State Emergency Service Of Ukraine In Kyiv Region/Handout via REUTERS

La sfârșitul lui septembrie, cel puțin patru persoane și-au pierdut viața la Kiev într-un atac rus masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Acel val de bombardamente durase cel puțin 12 ore, potrivit Kievului.

