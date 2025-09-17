Administrația Națională de Meteorologie avertizează că, în următoarele zile, vor fi înregistrate intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Miercuri, 17 septembrie (ora 12 – ora 21)

  • Zone afectate: județele Mehedinți și Dolj

  • Vântul va sufla cu viteze la rafală de 50…70 km/h

  • În restul teritoriului, vor fi intensificări locale de 40…45 km/h, iar la munte peste 70…80 km/h

  • Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă

Joi, 18 septembrie (ora 10 – ora 21)

  • Zone afectate: Moldova, Dobrogea și estul Muntenia

  • Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h

Notă importantă: În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza prezentul mesaj, inclusiv prin emiterea de avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

