Un test foarte important pe care Guvernul Bolojan va trebui să îl treacă. Astăzi vor depune, astăzi, în Parlament moțiunile de cenzură. Acestea vor fi depuse de către Opoziție pentru patru din cele cinci pachete care au fost deja adoptate de către Executivul Bolojan.

Moțiunile vor fi citite astăzi în Parlament, urmând ca votul pentru aceste moțiuni de cenzură să aibă loc vineri.

În cazul în care acestea nu vor trece – este nevoie de jumătate plus unu din numărul de parlamentari pentru ca acestea să treacă – Opoziția, în frunte cu partidul AUR, care este principalul partid de Opoziție, avertizează că va merge până la Curtea Constituțională pentru a depune contestație pentru fiecare dintre aceste pachete.