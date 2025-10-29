Cunoscutul economist Radu Georgescu demască ipocrizia discursului oficial al guvernului Bolojan privind austeritatea pentru toți românii.

Georgescu a consultat datele oficiale privind unele achiziții recente ale Băncii Naționale, calificându-le drept „ABERANTE”, în contextul în care oamenilor de rând li s-ă strângă cureaua. Reacția unui oficial al BNR este și ea halucinantă: Cătălin Dumitrescu consideră că cei care sunt indignați de aceste cifre sunt oameni cu un nivel precar de educație.â

Într-o postare virală, Georgescu a publică mai multe achiziții recente ale BNR, realizate între august și octombrie 2025, care însumează milioane de lei.

„Ieri m-am uitat pe site-ul cu achizițiile publice să văd ce cheltuieli a avut BNR în perioada august – octombrie 2025. Te doare capul”, scrie Georgescu.

Printre achizițiile semnalate se numără:

Legume proaspete – 3.593.000 lei /https://sicap.ai/licitatii/contract/100573597

Pește și fructe de mare – 1.954.000 lei/ https://sicap.ai/licitatii/contract/100565572

Produse lactate – 419.000 lei/ https://sicap.ai/licitatii/contract/100580633

Tonere imprimantă – 1.073.000 lei/ https://sicap.ai/licitatii/contract/100582676

Potrivit cifrelor oficile, BNR a cheltuit cam de șase ori mai mult pentru mâncare decât pentru toner.

„În timp ce premierul spune românilor că România este în austeritate, că trebuie să plătim mai multe taxe și să strângem cureaua, BNR-ul face cheltuieli care sfidează pe toți românii”, afirmă economistul Radu Georgescu.

SURSA: realitatea.net