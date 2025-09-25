CS Dinamo București și CSA Steaua Sharks București au obținut victorii, miercuri, în prima manșă din turul întâi al Cupei României la baschet masculin.

CS Dinamo a învins-o în deplasare cu CSM Târgu Jiu, scor 86-75. Marcus Andthony Lewis (18 puncte, 5 recuperări), Ousmane Drame (12 p, 11 rec) și Derrick Michael Marks (14 p, 5 pase decisive) s-au remarcat de la Dinamo, iar Colin Clinton Cooper (23 p, 3 rec, 4 pd) a fost cel mai bun jucător al gazdelor.

CSA Steaua Sharks București a întrecut-o pe CSM BBA Petrolul Ploiești cu 68-60, în Sala ”Mihai Viteazul” din Capitală.

Alin Dragoș Andrieș, cu 18 p, 8 rec, 4 pd, și Demilade Ebose Adeyemi Adelekun, 15 p, 12 rec, 3 pd, au fost cei mai buni steliști. Devante Juwon Brooks s-a remarcat de la ploieșteni, cu 19 p, 10 rec.

Partidele revanșă vor avea loc pe 28 septembrie.

AGERPRES