De la 1 august, pensionarii cu venituri lunare mai mari de 3.000 de lei vor plăti contribuția de asigurări de sănătate (CASS), în valoare de 10% aplicată doar sumei care depășește acest prag. Măsura vine la pachet cu alte modificări fiscale, printre care creșterea TVA pentru anumite produse și servicii.

De exemplu, un pensionar care primește 4.000 de lei lunar va plăti CASS pentru 1.000 de lei, ceea ce înseamnă o contribuție de 100 de lei pe lună.

Există însă categorii scutite de la plată, chiar dacă pensia depășește 3.000 de lei. Este vorba despre pensionarii cu dizabilități, indiferent de tipul sau gradul acestora, și bolnavii de cancer incluși în programele naționale de sănătate, pe întreaga durată a tratamentului sau până la remisia bolii.

De asemenea, persoanele neasigurate care beneficiază de tratament prin alte programe naționale, cum ar fi diabetul sau bolile cardiovasculare, vor continua să primească gratuit medicamente și servicii medicale.

Guvernul susține că măsura este necesară pentru creșterea veniturilor sistemului de sănătate și extinderea bazei de contribuabili, asigurând totodată protecția categoriilor vulnerabile.

