Autoritățile bulgare au anunțat că vineri dimineața, în intervalul orar 6:30 – 7:15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în ambele sensuri de deplasare.

Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de marcare a secțiunii în reparație și schimbarea benzii pe care se vor efectua următoarele lucrări de reparații, potrivit Poliției de Frontieră.

Pentru a evita blocajele sau întârzierile, polițiștii de frontieră recomandă șoferilor și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative: Dolj-Calafat, Teleorman-Zimnicea, Turnu Măgurele, Călărași-Călărași, Constanța-Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir.

Articolul precedentAFGANISTANUL, ZGUDUIT DE UN AL TREILEA CUTREMUR PUTERNIC
Articolul următorELEVII SE ALĂTURĂ PROTESTELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
Realitatea de Valcea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR