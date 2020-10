Claudia Banu, candidatul aflat pe locul 1 la Senat, pe lista PNL Valcea, transmite un mesaj în care vorbește despre ce a însemnat Guvernul PNL în ultimul an pentru România și prioritățile sale.

4,1 miliarde euro! Fonduri europene atrase în primul an de guvernare PNL pentru România.

În urmă cu un an economia României se afla într-o situație dramatică. Erau facturi neplătite, în valoare de aproximativ 30 miliarde lei, împrumuturi scadente de aproxmativ 50 de miliarde lei. Și, cu toate acestea, am demonstrat că se poate, reușind imposibilul.

În anii 2017- 2019 România nu a mai îndeplinit nici un criteriu necesar pentru aderarea la zona euro.

17 țări din UE incheiau anul 2019 cu surplus bugetar. România ramasese cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeana și facturi neplătite.

Guvernul PNL a reușit acum o performanță economică, mai bună decât alte țări din Uniunea Europeană, creșterea datoriei publice cea mai mică și creșterea cea mai mică a deficitului bugetar.

Diferența? Rata absorbţiei a crescut de la 32% la 46%.

Esențial pentru dezvoltare, gradul de absorbţie al fondurilor europene, a reprezentat pentru Guvernul PNL o prioritate! În realitate, în acțiuni, nu doar în afirmații. Crescând considerabil în România încercată a ultimilor ani.

De ce vorbim astăzi despre acest lucru? Pentru ca lupta și responsabilitatea aparțin Guvernului anului 2020 în România, iar Programele finanţate din fondurile Uniunii Europene ne vor schimba, în sfârșit, așa cum am promis.

Sumelor atrase de România din fonduri UE în ultimul an, (4,1 miliarde euro) la un nivel mult mai ridicat, prin comparatie cu guvernările anterioare, li se adaugă fondurile pentru plăţile directe în agricultură.

Acest lucru înseamna, concret: deblocarea sau debutul unor proiecte semnificative de infrastructură, încheierea contractelor de finanţare pentru cele trei spitale regionale (Iași, Craiova, Cluj), spitalele promise de PSD din anii 2015, deschiderea unui apel de proiecte în valoare de 235 milioane de euro pentru reţele inteligente de distribuţie a gazelor naturale. La începutul lunii septembrie, Comisia Europeană aproba 875 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu – Pitești, drumul mult asteptat, care va traversa Carpații. Cu fonduri europene va fi finanțată și suplimentarea numărului de unități medicale mobile pentru diagnostic și tratament al cazurilor de COVID.

Toate guvernele de până acum au promis digitalizarea. Guvernul liberal a reusit și acest lucru.

2020 este pentru Romania și anul în care companiile private și cetățenii au beneficiat de cele mai multe facilități fiscale, anul in care, dupa 10 decenii, au fost eliminate toate taxele, accizele, impozitele introduse sau crescute de PSD.

Ce urmează? Priorități? Prioritatea ramane pentru noi, în continuare, România! Vom merge mai departe pe acest drum al noii Românii.

Da, digitalizarea, transportul durabil, combaterea schimbărilor climatice, protecţia mediului, eficienţa energetică, mobilitatea urbană, mediile de afaceri și cercetare, creşterea capacităţii de rezilienţă, educaţia si sănătatea, contează. Și mergem inainte! Pentru că liberalii au demonstat, cu responsabilitate și efort că se poate!

Aceasta este diferența!

Sa continuăm la fel și dupa 6 decembrie #dezvoltamRomania

Claudia Mihaela Banu, candidat PNL la Senat

Președinte al PNL Râmnicu Vâlcea, Consilier local al Primăriei Râmnicu Vâlcea, Claudia Banu deschide lista PNL a județului Vâlcea la Camera Superioară a Parlamentului.

Sursa: Realitatea de Valcea