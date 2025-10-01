Meteorologii au emis alerte Cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și strat de zăpadă, ce vor fi valabile pe parcursul zilei de joi și vineri în zonele montane din șase județe.

Totodată, aceștia au emis și o informare de vreme rece, ploi și vânt în cea mai mare parte a țării.

Cod portocaliu de ninsori

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 10:00, un Cod galben de ninsori temporar viscolite şi strat de zăpadă va fi valabil în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1.500 de metri, unde va ninge temporar viscolit şi se va depune strat de zăpadă (10 – 20 cm).

În acelaşi timp, un Cod portocaliu de ninsori abundente şi strat consistent de zăpadă va fi valabil la altitudini de peste 1.600 de metri, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu fiind așteptat un strat consistent de zăpadă de 30 – 40 cm.

Informare de vreme deosebit de rece

În perioada 2 octombrie, ora 10:00 – 4 octombrie, ora 20:00, va fi valabilă o informare de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri. Temperaturile se vor încadra între 7 și 17 grade, cu minime între 0 și 10 grade.

Din dimineaţa zilei de joi (2 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară, se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25 – 50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70 – 90 l/mp.

La munte vor fi precipitaţii mixte, în timp ce la altitudini de peste 1.500 de metri va ninge temporar viscolit şi se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi izolat în rest, cu viteze, în general, de 45 – 55 km/h, iar în Muntenia şi Dobrogea de peste 60 – 70 km/h.