Marile confederaţii sindicale se mobilizează pentru o amplă acţiune de protest, programată pe 29 octombrie, în faţa sediului Guvernului.

”Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, au transmis sindicaliştii într-un comunicat comun.

”Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA, CNSLR Frăţia, CSDR, Confederatia Sindicală Naţionala Meridian, desfăşoară în data de 29 octombrie 2025 o acţiune de protest în faţa Guvernului României, ca urmare a problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă lucrătorii din România”, se precizează în mesaj.

Liderii sindicali fac apel la mobilizarea colectivă a ”tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de cei care muncesc cinstit în această ţară”.

”Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările şi să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentruprotejarea lucrătorilor. Nu mai acceptăm batjocura decidenţilor politici şi inechitatea aplicată lucrătorilor din România”, adaugă confederațiile

Potrivit acestora, ”măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.