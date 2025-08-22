Un consilier superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Vasile Preda, a intrat în vizorul procurorilor. El este urmărit penal după ce ar fi oferit unui notar informații confidențiale, inclusiv date legate de un dosar penal aflat în lucru.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București îl acuză pe Preda de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, compromiterea intereselor justiției și omisiunea sesizării. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furnizat notarului copii ale unor corespondențe interne dintre ANAF și Poliția Română.

„A divulgat, fără drept, informații nedestinate publicității conținute în corespondență și pe care inculpatul le cunoștea prin prisma atribuțiilor de serviciu, fiind astfel afectate interesele legitime ale Poliției Române și ANAF”, au transmis procurorii.

Mai mult, Vasile Preda ar fi dat notarului detalii despre momentul și modul în care urma să fie administrată o probă într-un dosar penal. În plus, anchetatorii susțin că funcționarul ANAF nu și-ar fi îndeplinit obligația de a-l denunța pe notar, deși știa că acesta comite evaziune fiscală. În urma acestor acuzații, Preda a fost plasat sub control judiciar pe 4 iulie.

Notarul vizat în dosar ar fi produs, între 2022 și 2025, un prejudiciu statului de peste 7 milioane de lei. El nu ar fi achitat impozitele pentru tranzacțiile imobiliare realizate în această perioadă.

Potrivit declarației de avere din 2024, Vasile Preda deține trei apartamente în București, achiziționate între 2022 și 2023. În același timp, a vândut un alt apartament în 2023, pentru suma de 92.000 de euro. Consilierul ANAF și-a trecut în document un venit anual de 108.816 lei, adică aproximativ 9.000 de lei pe lună, dar și câștiguri de 4.500 de lei din pariuri.

Sursa: Newsinn