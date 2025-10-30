Constantin Rădulescu, presedinte PSD Vâlcea: „Dacă apare o soluție mai bună de guvernare, o votez cu două mâini!”

Declarație surprinzatoare a liderului PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, făcută în cadrul unei conferințe de presă la Râmnicu Vâlcea. Președintele Consiliului Județean a afirmat că este dispus să sprijine orice variantă de guvernare care poate aduce stabilitate economică și protecție pentru populație și mediul de afaceri.

„Dacă mâine mi se va prezenta o soluție prin care să dăm jos acest Guvern, o voi vota cu două mâini. Aveți impresia că mie îmi e ușor? Nu! Trăim aici, în oraș! Păi credeți că mie nu îmi spune lumea «ce faceți, bă, cu guvernarea? Că voi îi țineți pe ăștia, voi faceți, voi dregeți!» Ei bine, dacă mâine mi se va prezenta o soluție pentru un alt Guvern, dar unul care să spună că va stabiliza economia, că va proteja populația și mediul de afaceri … îl votez cu două mâini”, a declarat Rădulescu.

Afirmația vine pe fondul tensiunilor politice și al nemulțumirilor crescânde față de măsurile actualei guvernări, pe care mulți le consideră ineficiente în contextul problemelor economice.

Constantin Rădulescu a transmis că, dincolo de apartenența politică, prioritatea trebuie să rămână binele oamenilor și echilibrul economic al țării: „Nu este vorba despre funcții, ci despre responsabilitate. Oamenii ne întreabă pe stradă, iar noi trebuie să le oferim soluții reale, nu scuze.”