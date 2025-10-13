Cosmin Tudoran, tânărul din București care a atacat un livrator originar din Bangladesh, va fi plasat în arest la domiciliu, conform deciziei magistraților Judecătoriei Sectorului 2. În plus, acesta este obligat să urmeze tratament psihiatric până la însănătoșire sau până la o ameliorare a stării sale.

Anunțul vine la câteva zile după ce procurorii l-au trimis în judecată, acuzându-l de lovire sau alte violențe și de folosirea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Procurorii precizează că, pe 26 august 2025, în jurul orei 22:30, în Sectorul 2 al Capitalei, „din motive rasiale și xenofobe, cu scopul de a o determina să părăsească țara, inculpatul a agresat fizic victima – un cetățean din Bangladesh – lovind-o cu pumnul în față, provocându-i leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.”

De asemenea, pe 14 iunie 2025, în calitate de administrator al unui cont pe o rețea de socializare, Tudoran a distribuit un colaj video public, în care au fost inserate în două rânduri simboluri ale Mișcării Legionare, dar și o imagine cu Adolf Hitler și alte două persoane, în fața a două drapele cu svastica nazistă.

Pe 26 august, în jurul orei 22:30, Cosmin Tudoran (20 de ani) a lovit în față, cu pumnul, un livrator din Bangladesh care aștepta la semafor, în București. În același timp, el a filmat scena cu telefonul mobil, acuzând victima, în limba engleză, că „este un invadator” și cerându-i „să se întoarcă la el în țară.”

Agresorul a fost reținut la scurt timp de un polițist aflat în timpul liber, care a observat incidentul. Ulterior, Tudoran a declarat că nu poate respira „același aer cu subumanii ăștia” și că el are „sânge pur”.

Pe 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, decizie confirmată pe 5 septembrie de Tribunalul București. În urma cercetărilor, procurorii au extins acuzațiile și pentru distribuirea de simboluri fasciste, rasiste și xenofobe, în baza postărilor sale din trecut.

Sursa: Realitatea de Bucuresti