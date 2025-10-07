Cristela Georgescu a intrat în direct pentru a oferi perspectiva sa asupra evenimentelor recente în care a fost implicat Călin Georgescu.

Anca Alexandrescu: Cred că sunteți cel mai potrivit om să vorbească despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă, mai ales pornind de la această întâmplare de astăzi, ca să nu-i spun incident. S-a ajuns atât de departe încât și pe dumneavoastră v-au făcut în fel și chip atunci când ați plecat cu fiul dumneavoastră să vă rugați chiar și atunci când ați fost de Paști, știu foarte clar că împotriva măicuțelor și preotului de acolo unde v-ați rugat au fost presiuni uriașe. Când a vorbit domnul Georgescu despre faptul că li s-au tăiat contribuțiile la sănătate sau li s-a tăiat asigurarea de sănătate reprezentanților bisericii, măicuțelor și călugărilor a fost o reacție uriașă. Astăzi numai pentru a-l ataca pe domnul Georgescu o jurnalistă a intrat în biserică, mi se pare ceva inadmisibil. Să te duci cu telefonul în biserică și să înregistrezi un preot provocându-l la modul la care a făcut-o domnișoara respectivă e treaba ei. De ce se răspunde așa mesajului pe care domnul Georgescu îl dă de un an de zile și înainte, bineînțeles, dar de când este auzit de foarte mulți oameni și de când foarte mulți români s-au trezit în conștiință atunci când vorbește despre pace, despre Dumnezeu, despre iertare, există astfel de reacții?

Cristela Georgescu: N-aș putea să vă dau un răspuns precis de ce procedează așa, știu însă că natura umană este plină de slăbiciuni și de neputințe. Ați spus că nu am vorbit prea mult, am învățat-o de la sfinții noștri părinți că orice vorbă în plus este o rugăciune în gând în minus. În ceea ce privește situația de astăzi, doresc neapărat să spun că eu nu îl cunosc, deocamdată, pe părintele Mihail decât de azi de la televizor și din aceste acțiuni defăimătoare de linșaj mediatic la care este supus de câteva ore. Și să mai spunem încă o data tuturor pentru ce, pentru că astăzi la Buftea, noul loc unde Călin este chemat la controlul judiciar părintele Mihail a întâmpinat un fiu al bisericii ortodoxe la biserica Sfintei Mucenice Varvara, deci și-a făcut datoria de preot. Și care este de fapt acuza care i se aduce părintelui Mihail, că s-au tras clopotele, atenție, nu se știe de către cine. Vedeți, ne-am obișnuit cumva unii dintre noi să punem dinainte gândul cel rău. Dar s-au întrebat acești oameni, poate că aceste clopote au fost trase pentru durerea și pentru suferința unui popor întreg.

Poate unii nu știu sau poate nu-și dau seama, însă clopotele nu se trag doar cu ocazii de bucurie, la nuntă, la botez, ci și la necaz, la durere. Sunetul clopotului este un strigăt de durere. E o rugăciune ridicată spre cer. Și spunea părintele nostru Arsenie Papacioc: Bătaia clopotelor cheamă viii, plânge morții și împrăștie furtunile de orice fel, chiar și pe cele sufletești. Au o trăire aparte, au acest har al simțirii durerii din oameni De aceea uneori, când ai inima grea și alegi să vorbești cu un preot pe care poate nu l-ai cunoscut niciodată, ai sentimentul acela că poate te cunoaște de o viață, și poate că și părintele Mihail, fiind un om al rugăciunii, a simțit durerea și a realizat greutatea de pe sufletul unui fiu al bisericii ortodoxe, persecutat politic și hărțuit nu pentru că a făcut răul, ci pentru că și-a dorit să facă binele. Și poate pentru asta i-a întins o mână de părinte, ca să aline acestă suferință pe care nu o dorim nici eu, nici Călin, nicio clipă celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat. Repet, nevinovat, și căruia nu i se dă nici măcar dreptul de a se apăra în timp ce este acuzat public. Și sincer mi se pare nedrept și faptul că oamenii știu despre ce este vorba, nu sunt informați despre ce se întâmplă în sala de judecată, nu li se spun aceste lucruri, și nu știu nici ce este în spatele declarațiilor oficiale, nici în spatele ecranelor care au devenit ele însele săli de judecată, iar noi nu avem voie să vorbim despre asta. Suntem nevoiți să asistăm cum o minciună, amestecată cu mult vicleșug, este repetată la nesfârșit doar pentru a sugruma adevărul.

Acum, uitându-ne la întâmplarea de astăzi vă mărturisesc că familia noastră a simțit și a primit multă încurajare din partea multor slujitori ai bisericii oirtodoxe: preoți, monahi de pretutindeni, din țară și din afara țării, chia și de peste ocean. Ne pomenesc, sunt niște flăcări vii pentru întreg poporul român, și ne-au susținut și pe noi ca să depășim această prigoană politică desfășurată din nou asupra unui om nevinovat, care a iubit poporul român dintotdeauna și care consideră că ar fi putut împlini acest gând al lui, de a fi în slujba unei Românii în care părinții să își dorească să își crească copiii.

Legat de părintele Mihail, vreau să spun că nu suntem noi în măsură să dezbatem mai mult decât atât acțiunea unui preot. Preoții sunt conduși de Dumnezeu și au o altfel de lucrare. Noi doar e bine să nu uităm că sufeletele noastre, ale tuturor, la un moment dat, și anume în cel mai important moment al vieții noastre, vor avea nevoie să treacă prin mâna unui preot pentru a putea trece mai departe în veșnicie, așa că Dumnezeu să îi dea multă sănătate și multă putere părintelui Mihail în lucrarea mântuirii, iar dumneavoastră, doamna Alexandrescu, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să spun ceva din durerea noastră. Și vă mulțumesc că în tot ce faceți vă puneți în slujba adevărului și pentru faptul că aveți mereu invitați de mare calitate.