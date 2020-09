Am avut prima intâlnire cu colegii de la USR- PLUS in vederea constituirii unei majoritați in C.L. Râmnicu Vâlcea.

Cu siguranță aceasta majoritate va funcționa in următorii patru ani şi va incerca să ducă la îndeplinire un program comun PNL-USR-PLUS de dezvoltare a Municipiului Râmnicu Valcea, declară președintele PNL Vâlcea.

„În BPJ al PNL Vălcea, am decis sa propunem colegilor de la USR-PLUS, implementarea unui proiect comun pentru Râmnicu Vâlcea prin constituirea unei majoritați in consiliul local.

Nu e vorba aici de obținerea unor funcții!!!

Cred că, in acest fel, rămânem consecvenți principiilor noastre şi nu vom trăda increderea majoritații alegătorilor din Râmnic care au votat pentru cele două formațiuni politice.

E dorința noastră, a liberalilor”, a declarat anterior președintele PNL Vâlcea.

Sursa: Realitatea de Valcea