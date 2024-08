Analistul politic Miron Mitrea a comentat, duminică seară, discursul susținut de președintele PSD Marcel Ciolacu la Congresul partidului din 24 august, când a fost reales în funcția de lider al social-democraților. În discursul de pe scenă, Ciolacu și-a invocat părinții și copilul în încercarea de a-și crea o imagine de familist. „Voi candida și voi câștiga”, a transmis premierul în fața liderilor PSD cărora le-a cerut sprijin în campanie.

Reporter: E Ciolacu credincios?

Miron Mitrea: Le stie sigur (rugaciuni – n.r.). Sunt politicieni care merg la biserica tot anul, sunt politicieni care merg la biserica doar la pupatul de moaste. Marcel este un ortodox practicant. Stiu ca foarte des, ca am vorbit cu el, are intalniri cu duhovnicul, ca merge la biserica. Sunt convins ca atunci cand are de luat o decizie importanta, se sfatuieste cu duhovnicul.

R: Cand a preluat puterea de la dl Dragnea nu l-a auzit nimeni sa spuna ca s-a sfatuit cu un duhovnic…

M.M: Este, in mod evident, credinciosi, Faptul ca acuma a vorbit despre acest lucru este un sfat al consilierilor, dar nu este un neadevar.

R: Atacul la Traian Basescu si la Klaus Iohannis e, pana la urma, atacul la partenerii de Coalitie.

M.M: Daca ii urmaresti tot discursul, o sa vezi ca el se fereste in mod direct sa atace partenerii de Coalitie. Tot atacul este facut la fostii PNL-ului. El incearca sa isi conserve posibilitatea de a-si numi un prim-ministru…

E un discurs critic la adresa lui Basescu, usor exagerat in privinta cu Klaus Iohannis cu care a colaborat de-a lungul timpului – ca e un politician absent. A fost un speech care vrea sa lase usile deschise pentru impartirea puterii. A si spus-o: ”Eu nu sunt pentru puterea absoluta, sunt pentru impartirea puterii”.

Cand un partid e in situatia PSD-ului de azi si are istoria sa, e normal ca unii dintre lideri sa isi doreasca situatia presedinte-premier, cum a fost in 2004. E posibil, dar e la limita. Viseaza unii dintre liderii PSD – se duce, castiga Marcel, dar luam si prim-ministrul. Marcel, pe de alta parte, e un tip mult mai putin lacom la putere. El stie ca puterea se tine greu.

R: Noua structura a partidului: inlocuirea lui Firea cu Baluta. Ce reprezinta aceasta miscare?

M.M: Eu, daca o consiliam pe Firea, ii spuneam ca dupa alegerile locale ar fi trebuit sa isi dea demisia. Nu stiu daca era sau nu de asteptat (Baluta la PSD Bucuresti – n.r.). Eu ma asteptam ca Baluta sa preia Bucurestiul. Este si un administrator bun, dar are si un defect: nu are un discurs foarte bun.

Contracandidatul lui Ciolacu se numeste Grindeanu. Sansa cea mai mare de a lua partidul, in momentul in care acesta pleaca de la partid sau nu, o are Grindeanu, nu Gabi Firea. Gabi nu a avut aceasta sansa niciodata.

Partidele care trimit candidatii in turul 2, vor fi 2 partide care vor castiga cel mai mult la parlamentare. PSD intra sigur in turul 2. Partidele care vor da finalistii, vor sta cel mai bine la parlamentare. Chiar daca pierde Marcel turul 2, e foarte greu sa il dai la o parte pe cel care a condus partidul la parlamentare. Ce vedem in sondajul acum, respectiv e ca nu se poate face guvern fara PSD. Ciolacu a spus clar: vreau guvern cu PNL-ul. Numai cu PNL-ul.

R: Atacul lui Grindeanu la PNL si replicile liberale legate inclusiv de recalcularea pensiilor.

M.M: Exista unii politicieni reactivi si altii reflexivi. Ciolacu viseaza sa castige prezidentiale si sa faca un guvern cu premier de la PNL. Asta i-ar asigura respect international si stabilitate in Romania. In acelasi timp, Grindeanu – vazand sondajele – si nu doar el, poate si Mihai Tudose, si altii – viseaza sa il duca pe Ciolacu presedinte si sa devina premier. Adica sa aiba si presedintele si premierul (PSD – n.r.).

Ca sa poti sa ajungi in orice situatie, ca politician, este primul mandat. Marcel Ciolacu e un lider reflexiv. Vrea sa fie presedinte, sa aiba un guvern bicolor stabil. Asta este dorinta lui.

Sunt grupuri in PSD care vad calea simpla: il impingem pe Marcel, care are toate sansele sa castige si luam si premierul, si camerele (Parlamentului – n.r.) si gata. Strategia e simpla: ii atacam pe liberali, ii isterizam si gresesc (social-democratii – n.r.). Cresc sansele partidului care a devenit vizitabil. Adica la AUR.

R: Atacul lui Ciuca la PSD. Nicolae Ciucă a spus ca alegerile prezidentiale din acest an devin o batalie a valorilor, iar romanii sunt cei care vor alege.

M.M.: Ciuca are toate calitatile de a fi un primar exceptional si un administrator de exceptie. Nu le are cu discursul. Politica, in afara de continut, e si spectacol. Cei care sunt pe zona anti-sistem sunt lipsiti de continut.

Faptul ca ei se ataca unul pe altul ii scot din joc pe ceilalti.

Daca au minte politica, vor face in asa fel sa pastreze un echilibru in Romania. Una e un guvern criticabil si alta e unul acceptabil, la Bruxelles.