AA – PĂI și dvs ați fost consilierul domnului Băsescu.. v-ați pus împotriva multora..după ce ați plecat de la CNAS.

LD – Așa este. O să spun ceva ce nu ma mai spus. Domnul Băsescu…relația mea cu dânsul a fost de multe ori tensionată, pentru că nu mă cunoștea, nu prea credea că eu îmi duc angajamentul la final. Știa și Băsescu despre fraudele din sănătate și nu cred m-ar fi rotejat

AA – Ați vorbit cu Băsescu că lucrați cu SRI, că vi s-a cerut să faceți niuște lucruri în cadrul acelui proiect?

LD – Sigur că știa, la un moment dat, din ce știu eu, după ce s-au întâmplat lucrurile despre care v-am spus, în ședința CSAT s-a spus că pentru îndeplinirea acestui deziderat să fie date bazele de date de la servicii. Cea mai mare suspiciune era că atunci când dau datele vor descoperi ofițerii acoperiți pe care îi vor vedea cei de la SRI. Aici am picat eu. Dacă ar fi aflat Traian Băsescu nu aș mai fi ocupat scaunul ăla, nu aveam susținerea lui, nu aș fi avut protecția lui. Dacă știa mai multe, nu m-ar mai fi ținut.

AA – Vreau să vă întreb.. în aceste denunțuri se vorbea despre șpăgi. Au existat acești bani? Pentru că exista .. procurorul Ana Dana spune că v-ar fi găsit niște sume. Sunteți acuzat că ați luat o șpagă de 6,5 milioană de euro, o parte cash, o parte în conturi.

LD – În primul rând că doamna procuror nu a făcut nicio investigație financiară. Este o informație dată de presă și este o minciună. Nu a făcut nicio investigație financiară. Eu sunt acuzat pe baza mărturiilor lui Radu Enache și Irina Socol că am cerut bani pentru aceste contracte

AA – SRI unde era?

LD – Este o minciună. Cum să stai la masă cu oameni de asemnea calibru? Vorbim despre firme bot în bot cu SRI, de ce nimeni nu vrea să audă, cine să creadă că eu am fost așa de puternic încât să impun mită la firmă americană. Este o minciună. Ei au spus la denunțuri mare parte adevăr, apoi au schimbat. Adevărul este că eu nu puteam rezista în acea schemă fără a fi susținut de poilitic. Sunt două acțiuni majore în mandatul meu – prima este taxa clawback care a însemnat ca big pharma să plătească taxa clawback și a doua informatizarea. Ambele paliere au produs tensiuni celor afectați de aceste măsuri. Taxa clawback a deranjat jucătorii din farma, care au plătit pentru defăimarea mea. Ar fi plătit celor din partidul meu, PDL, pentru a cere demiterea mea. Escrocherii! Am deranjat alți actori care erau beneficiarii unor escrocherii care valorau peste 200 de milioane de euro pe an. Cam atât furau din sitemul sanitar. Cu rețete false, internări false, servicii false, de care CNAS nu știa dacă sunt false sau că nu exista evidența informatică. O sa vă povestesc ceva prin care o să-mi recunosc și eroarea de comunicare pe care am făcut-o la ambasada SUA. Am fost la un mic dejund la ambasadorul american unde toți din big pharma erau la masă. Nu cred că ambasadorul înțelesese ce e taxa clawback. Au venit cei de la big pharma..a vrut să medieze o întâlnire. Discuțiile au fost elegante inițial. Dânsul a spus dacă putem găsi o formulă astfel încât să fie convenabil și pentru big pharma și pentru CNAS și recunosc că atunci am făcut o eroare care nu se face, răspunsul meu a fost atunci că vreau banii furați de big pharma în 2009 și că vreau 1 miliard de euro să se returneze statului român. Și că până nu se dau banii ăștia înapoi, eu nu mă las. Pentru că în 2009, prin niște artificii incredibile, CNAS a intrat în faliment și a făcut niște arierate, datorii de 1 miliard de euro care se regăseau în vânzările celor de la big pharma. Eu am observat asta și taxa a apărut ca un mecanism de reglare, de balansare a pieței, a nevoilor pacienților.

VIDEO Lucian Duță, dezvăluiri-bombă! Cardul de sănătate, acces liber al celor de la SRI la datele personale ale populației