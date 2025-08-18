Curtea de Apel Constanţa a amânat pentru 21 august, pronunţarea definitivă a sentinţei în dosarul Vlad Pascu, tânărul care a produs accidentul de acum doi ani din localitatea 2 Mai. În primă instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de 10 ani de închisoare.

În urma accidentului, doi tineri au murit şi alţi trei au fost răniţi. Ei se aflau într-un grup care circula pe marginea drumului, iar Vlad Pascu i-a lovit în plin cu maşina. Şoferul a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise. Mâine se împlinesc doi ani de la această tragedie.

Articolul precedentSUDUL EUROPEI CONTINUĂ SĂ FIE AFECTAT DE INCENDII SEVERE DE VEGETAŢIE
Articolul următorBACALAUREAT 2025: REZULTATELE CELEI DE-A DOUA SESIUNI, CELE MAI SLABE DIN ULTIMII ANI
Realitatea de Valcea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR