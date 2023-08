Dacă folosiți cuptorul cu microunde pentru a încălzi mâncarea, evitați întotdeauna recipientele din plastic. Acestea eliberează milioane de micro si nano particule toxice pentru organism, care ajung în mâncare, arată cele mai recente studii.

Specialiștii ne sfătuiesc să evităm folosirea acestor recipiente deoarece ne afectează grav sănătatea. Prof. univ. Ioan Călinescu, de la Universitatea Politehnică București a explicat pentru stirileprotv cum stă situația în avest caz:

„Dacă ambalajul e foarte subțire, există riscul ca el să se topească și porția de mâncare se împrăștie în cuptor, dar există de asemenea riscul mai neplăcut pentru sănătatea umană ca din acest ambalaj de plastic sub influența încălzirii la microunde să se elibereze o serie de aditivi care sunt în ambalaj. Nu sunt potriviți pentru consumul uman. În momentul în care ambalajul de plastic are tendință de a se topi, el de asemnea are tendință de a elibera în alimentul pe care îl conține o serie de compuși, de aditivi din acel plastic.”

Funcționarea aparatului din bucătărie se bazează pe microundele ce determină moleculele de apă să vibreze și, prin urmare, alimentele sunt încălzite. Dar trecerea în mod repetat prin recipiente din plastic a microundelor poate duce la degradarea sau volatilizarea unor substanțe chimice în alimente.

Totodată, medicii atrag atenția că nanoparticulele eliberate la încălzire pot provoca boli digestive, inflamatorii, sindromul de colon iritabil, tulburări de tranzit intestinal, dureri abdominale nespecifice, dar și reacții alergice.

Nu se știe, însă, dacă încălzirea alimentelor folosind cuptorul cu microunde cauzează pierderi de nutrienți sau dacă încălzirea alimentelor în vase de plastic poate declanșa o perturbare hormonală.

Sursa: Tabu.RO