De ziua sa, sportivul vâlcean, Marcel Boboc, a ales să fie alături de semenii săi, cu daruri.

Vâlceanul a inițiat, alături de alți români, o campanie de sprijin pentru persoanele vulnerabile din județul Vâlcea.

Marcel Boboc și- a continuat misiunea începută cu ceva timp în urmă, aceea de a aduce o mică speranță și un motiv de bucurie vâlcenilor aflați în momente dificile, cu prilejul zilei sale de naștere.

Marți a fost prezent, din nou, alături de bătrânii și copiii pe care îi vizitează frecvent.

Îndemnat de credință și convingerea că avem nevoie unii de ceilalți s- a mobilizat și a oferit familiilor nevoiașe din Vâlcea mici ajutoare necesare.

Declară că îi primește alături pe cei care doresc să se implice.

„Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase, spre bucuria mea nu am fost puține, am petrecut o zi simplă, mi-am dat seama că toată trufia și grandomania de odinioară cu chefuri pompoase, cu lăutari pălesc in fața zâmbetului unor copii sau bătrâni in nevoi,

Mulțumesc familiei mele care mă susține necondiționat in toate, Nasu Lucian și Godfather pentru meniurile care i-au bucurat pe cei bătrâni!”- Marcel Boboc