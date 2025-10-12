Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, trage un semnal de alarmă privind pericolul ca Râmnicu Vâlcea să rămână fără apă caldă și căldură de la sfârșitul anului 2025. Parlamentarul a adresat o interpelare ministrului Energiei, Bogdan Ivan, cerând măsuri urgente pentru a evita o criză energetică și socială.

Potrivit angajamentelor asumate de România în fața Uniunii Europene, exploatările miniere de la Berbești și Alunu – care alimentează cu lignit CET Govora – trebuie închise până la 31 decembrie 2025. Cum noua centrală de termoficare aflată în construcție la Râmnicu Vâlcea nu va fi finalizată înainte de trimestrul al II-lea 2026, există riscul ca zeci de mii de locuitori și instituții publice să rămână fără sursă de încălzire.

„Situația este disperată. Guvernul trebuie să solicite Comisiei Europene o derogare și să accelereze lucrările la noua centrală. Nu putem lăsa un oraș întreg în frig doar pentru a bifa o decarbonizare făcută pe hârtie”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

Acesta cere Ministerului Energiei un plan clar de tranziție, precum și măsuri de urgență pentru ca populația și platforma industrială chimică din Râmnicu Vâlcea să nu fie afectate.