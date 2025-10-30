Actul normativ PL-x 590/2024 a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, pe 8 octombrie 2025, cu o majoritate covârșitoare – 290 de voturi pentru, niciun vot contra și o singură abținere. Legea marchează un pas important în digitalizarea sistemului de gestionare a armelor și munițiilor, aliniind legislația românească la standardele Uniunii Europene.

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio-Gabi Popescu, a subliniat că proiectul răspunde nevoilor reale ale celor care respectă legea: „Am vorbit cu polițiști, armurieri și cetățeni care s-au lovit de birocrație și termene neclare. Această lege oferă, în sfârșit, soluții concrete.”

Noua platformă e-ARM simplifică procedurile, reduce timpii de procesare și permite interconectarea instituțiilor naționale și europene, sporind trasabilitatea și siguranța. Deputatul a amintit și o corectare importantă: polițiștii MAI nu vor mai fi obligați să urmeze cursuri inutile pentru obținerea autorizației de port armă.

„Este o decizie logică și corectă. Legea trebuie să fie funcțională, nu doar impecabilă pe hârtie”, a declarat parlamentarul vâlcean.

Prin adoptarea PL-x 590/2024, România face un pas concret către un sistem digital modern și eficient, care reduce birocrația și întărește controlul asupra regimului armelor. Legea urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial.