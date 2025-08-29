Deputatul Nicolae Mîndrescu (AUR, Vâlcea) a lansat un atac dur la adresa guvernării PSD, acuzând că „minte și promite” în legătură cu scutirile fiscale pentru categoriile defavorizate și pentru eroii națiunii. Declarația sa a fost făcută într-o zi de rugăciune pentru creștinii ortodocși.

Pornind de la specificul spiritual al județului Vâlcea, Nicolae Mîndrescu a evocat un puternic simț al tradiției și al sacrificiului: „În Vâlcea, pământ al mănăstirilor și al rugăciunii, milioane de pelerini vin anual să se închine și să caute pace. Tot aici, fiecare sat are eroi căzuți în războaie, iar fiecare generație a cunoscut suferința.”

Critici dure la adresa impozitări.

„Cum poate cineva să pună bir pe lacrima văduvei de război, pe rugăciunea călugărului sau pe suferința unui fost deținut politic? Cum să îndrăznești să pui CASS pe eroii și martirii acestei națiuni?”, a întrebat el.

PSD, acuzat de inacțiune și minciună.

Nicolae Mîndrescu a direcționat criticile în special către Partidul Social Democrat, pe care l-a acuzat că a eșuat în a remedia ceea ce el numește o „nedreptate”.

„PSD a avut ocazia să repare această nedreptate, dar a tăcut. Azi doar promite și minte din nou”, a afirmat Nicolae Mîndrescu, sugerând că promisiunile recente ale guvernării sunt insuficiente sau neautentice.

În încheiere, el a reiterat poziția personală, conform viziunii sale.

„Eroii din războaie, călugării care păstrează vie flacăra credinței și foștii deținuți politici nu au nevoie de pomeni, ci ca statul să îi respecte și să nu îi jefuiască prin taxe rușinoase. România nu se construiește batjocorindu-și eroii, ci respectându-i!”, a declarat deputatul.