Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea anunță, cu regret, stingerea din viață a scriitorului, indianistului, traducătorului și omului de cultură Gheorghe (George) Anca.

Prestigiosul scriitor vâlcean a venit pe lume în satul Ruda (com. Budești), ca fiu al lui Ion şi al Elisavetei. A studiat la Școala Gimnazială şi la Liceul din Găeşti. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti și a devenit doctor, la aceeași universitate, cu studiul „Baudelaire şi poeţii români/Corespondenţe ale spiritului poetic” (1974). A urmat cursuri postuniversitare la Univer¬sitatea din Roma – limba şi literatura italiană și la Universitatea din Delhi – limba şi literatura sanscrită.

George Anca a publicat peste șaizeci de volume, abordând cele mai diverse genuri şi specii literare: de la poezie, romane și eseuri, la scenarii de filme etc.

A fost manager al Bibliotecii Centrale a Institutului Politehnic Bucureşti (1984-1987), al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I. C. Petrescu” (din 1988); profesor asociat, Universitatea din Oradea și confe¬renţiar la Universitatea „Valahia” din Târgovişte. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, preşedinte al Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu”, vicepreşedinte al Asociaţiei de Etnologie din România, preşedinte al Asociaţiei Culturale Româno-Indiene (RICA). A fost cancelar naţional acreditat la ONU, al Asociaţiei Internaţionale a Educatorilor pentru Pacea Lumii, membru al Grupului Român pentru Pugwash. A fost profesor de limba şi literatura română la Universitatea din Delhi, în anii 1977-1984. A participat la Congresul Mondial de Antropologie și Etnologie din India și la Conferința Mondială de Indologie, New Delhi (2015). În anul 2005 a fost declarat Cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea. În ziua de 26 februarie a plecat din această lume, la vârsta de 75 ani, grăbit parcă să o însoțească pe soția lui care părăsise această lume în urmă cu zece zile.

Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții!

Dr. Florin Epure, director Direcţia pentru Cultură Vâlcea