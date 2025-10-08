Secretarul de stat american Marco Rubio o primește astăzi la Washington pe ministra de Externe Oana Țoiu.

Este prima vizită la nivel înalt pe care o reușește România în Statele Unite după ce am văzut întreaga isterie cu anularea alegerilor și poziționarea americanilor. Știm că oamenii cheie ai lui Donald Trump au criticat dur această decizie a autorităților române de a anula și repeta alegerile prezidențiale.

Trebuie să mai contextualizăm această întâlnire a Oanei Țoiu cu Marco Rubio, întâlnire ce va avea loc la Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru că aici, în țară, sunt nominalizați pe funcții apropiate de Nicușor Dan, spre exemplu, dl Naumescu – oameni care au avut vehement poziționări împotriva administrației Trump.

Inclusiv Oana Țoiu a avut de-a lungul timpului astfel de poziții publice, criticându-l pe președintele SUA.

Ne așteptăm ca după această întâlnire să aibă loc noi declarații. Nu este exclus ca Oana Țoiu să vorbească din nou despre o posibilă întâlnire dintre Nicușor dan și Donald Trump care să aibă loc la începutul anului viitor, așa cum a făcut-o de fiecare dată în ieșirile sale publice. Întâlnirea despre care tot vorbește Țoiu nu a avut însă loc până acum, în condițiile în care au fost acolo și au fost primiți cu covorul roșu de Donald Trump.

Sursa: Newsinn