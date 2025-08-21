Scandalul din interiorul coaliției ia amploare după ce Emil Boc a lansat acuzații dure la adresa USR. Primarul Clujului susține că reprezentanții partidului nu au făcut nimic pentru oraș și că singura lor preocupare este să blocheze proiecte și să posteze pe rețelele sociale.

Edilul a afirmat că USR-iștii nu dau dovadă de seriozitate și a făcut o comparație între modul lor de acțiune și jocurile politice fără consistență. Potrivit lui Boc, aceștia nu au construit nimic în Cluj, ci doar au încercat să împiedice proiectele administrației.

Unul dintre exemplele date de primar este legat de podul Garibaldi. Boc a amintit că, în urmă cu câțiva ani, reprezentanții USR cereau construirea unui pod provizoriu pentru cartierul Grigorescu, iar acum critică tocmai realizarea acestuia.

„Genul acela de politică este unul imatur, bazat doar pe contraziceri și pe lipsă de soluții”, a transmis edilul, subliniind că USR nu a pus „nici măcar o cărămidă” la dezvoltarea orașului.

Boc a mai adăugat că de fiecare dată când USR a avut ocazia să se implice într-un proiect, singura preocupare a fost să îl blocheze sau să îl saboteze, fără să vină cu alternative viabile.

Primarul a încheiat prin a spune că reprezentanții partidului sunt „campioni” doar la a se întrece în postări pe Facebook, fără a aduce un aport real comunității.

Sursa: Newsinn