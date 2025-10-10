Valul de viroze respiratorii afectează tot mai mulți vâlceni. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, în primele zile ale lunii octombrie au fost raportate peste 300 de cazuri de infecții respiratorii și pneumonii, iar 34 de persoane, inclusiv copii, au avut nevoie de spitalizare din cauza complicațiilor.

În intervalul 29 septembrie – 5 octombrie, medicii de familie au raportat 248 de infecții respiratorii și 76 de pneumonii, aproape jumătate dintre pacienți fiind copii.

Ca urmare a creșterii îmbolnăvirilor, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a decis restricționarea vizitelor. Programul este limitat între orele 15:00 și 17:00, iar fiecare pacient poate primi un singur vizitator, pentru cel mult 10 minute, cu mască și halat de unică folosință. În secțiile ATI, Pediatrie, Neonatologie și Boli Infecțioase, accesul rămâne interzis.

Autoritățile sanitare recomandă populației să evite aglomerațiile, să poarte mască în spațiile închise și să se adreseze medicului de familie la primele simptome de boală.