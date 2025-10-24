FCSB a pierdut pe teren propriu, joi seară, întâlnirea cu echipa italiană Bologna FC din etapa a 3-a a UEFA Europa League.

Oaspeții s-au impus cu 2-1.

Jens Odgaard a deschis scorul (‘9), iar Thiis Dallinga a majorat diferența (’12).

Campionii Superligii au înscris golul de onoare prin Daniel Bîrligea (’54), notează Radio România Sport.

Elevii lui Charalambous au doar 3 puncte în actualul sezon de UEFA Europa League.

Pentru Bologna aceasta a fost prima victorie în acest sezon, notează Agerpres.

FCSB rămâne cu victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles (1-0), pierzând apoi meciuul cu Young Boys Berna (0-2).

Campioana va juca în continuare cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).