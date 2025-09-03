O femeie de 67 de ani a fost arestată preventiv, fiind acuzată că l-a ucis pe un bărbat de 50 de ani, după ce l-ar fi înjunghiat în gât cu un cuțit. Întreaga scenă s-ar fi petrecut într-un imobil abandonat din sectorul 1 al Capitalei, unde cei doi locuiau împreună, ambii fiind persoane fără adăpost.

Potrivit Ministerului Public, la data de 1 septembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de femeia în vârstă de 67 de ani, cercetată pentru omor.

În urma investigațiilor efectuate, anchetatorii au stabilit că incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 28 august. Pe fondul unui conflict spontan, femeia l-a înjunghiat cu un cuţit în gât pe bărbatul de 50 de ani, în timp ce se afla într-un imobil abandonat din Sectorul 1 al Capitalei.

Sursa citată menţionează că cei doi erau persoane fără adăpost şi locuiau împreună în clădirea respectivă.

După crimă, victima a reuşit să se deplaseze până la şosea, unde a fost observată de trecători şi preluată de un echipaj medical, fiind dusă de urgenţă la Spitalul Universitar Elias din Bucureşti. În ciuda intervenţiei medicale, victima a decedat câteva ore mai târziu, la spital.

După agresiune, femeia a părăsit orașul, fiind găsită la începutul lunii septembrie în zona unei gări din Constanţa. Aceasta fost reţinută pentru 24 de ore, iar la data de 2 septembrie a fost dispusă arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.