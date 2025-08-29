Program foarte dens vineri, pe afişul Festivalului George Enescu.

La Opera Naţională va concerta, de la ora 19:30, „Orquestra de la Comunitat Valenciana”, iar la Ateneul Român sunt programate două concerte: de la ora 22:30, pe scenă vor urca Orchestra „Sinfonia Varşovia” şi Corul de Cameră Preludiu – Voicu Enăchescu, după ce, câteva ore mai devreme, de la 16.30, vor fi concertat Orchestra şi Corul Filarmonicii Transilvania.

Artiştii clujeni vin la Bucureşti cu Missa solemnis în re major opus 123 de Beethoven, alegerea expresă a conducătorului muzical Cristian Mandeal.

Cristian Mandeal: Mi s-a părut o alegere bună, întrucât este extrem de reprezentativă pentru oricare ansamblu de anvergură, atât corul, orchestra, soliștii, bineînțeles. O lucrare de o enormă spiritualitate, aș spune, poate cea mai complexă lucrare de gen /…/ din toată istoria muzicii, rar cântată, rar abordată, datorită dificultății pe care o comportă. Eu am dorit, am cerut chiar să mă prezint cu Filarmonica din Cluj, noua mea orchestră, să-i spun așa, deși eu am fost dirijorul aici timp de 8 ani de zile, cu 30-40 de ani în urmă.

Alte evenimente în festival sunt programate vineri la Cazinoul din Constanţa, la Sala Capitol din Timişoara şi în Piaţa Tricolorului din Bacău.