Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Înalta Curte de Casație și Justiție.

El a fost arestat preventiv pe 10 septembrie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. A formulat contestație la această decizie, care a fost respinsă miercuri de Instanța supremă.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie – moldovenească și română -, a fost ridicat de procurori pe 8 septembrie, la Timișoara, și pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

‘Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României’, anunța DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, între anii 2024 – 2025, Alexandru Bălan a avut două întâlniri, ambele în Budapesta (Ungaria), cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate. AGERPRES

