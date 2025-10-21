Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy s-a prezentat la închisoare unde a început executarea unei sentinţe de cinci ani. Sarkozy este primul lider francez trimis în închisoare după mareşalul Philippe Petain, care a condus, în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, regimul de la Vichy, aliat cu Germania nazistă. Daniela Coman transmite din Paris.

Reporter: Nicolas Sarkozy va sta singur într-o celulă de nouă metri pătrați, va avea voie să iasă la aer o oră pe zi într-o curte a închisorii, nu va avea contact cu alți deținuți și va putea fi vizitat de familie de trei ori pe săptămână.

Vinerea trecută, Sarkozy a fost primit la Palatul Elysee de către președintele Emmanuel Macron, care a considerat această întâlnire normală din punct de vedere uman.

Actualul ministru al justiției, Gérald Darmanin, apropiat politic al lui Sarkozy, a anunțat că îl va vizita pe acesta la închisoare pentru a vedea condițiile de detenție, ceea ce a provocat o reacție de protest din partea sindicatelor magistraților.

Fostul președinte, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit vinovat pe 25 septembrie de asociere cu răufăcători pentru că le-a primis colaboratorilor săi apropiați, asupra cărora el avea autoritate, să intre în legătură cu autoritățile din Libia pentru a obține sau a încerca să obțină sprijin financiar în vederea finanțării campaniei sale electorale din 2007.

Nicolas Sarkozy a susținut întotdeauna că este nevinovat și a calificat sentința drept un scandal judiciar.

Avocații săi au făcut recurs, iar astăzi au depus o cerere de eliberare, acțiuni care nu vor fi soluționate însă, conform procedurilor, mai devreme de o lună.

