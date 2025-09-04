Selecționerul Mircea Lucescu a afirmat, joi, într-o conferință de presă, că și-ar fi dorit ca echipa națională de fotbal a României să nu dispute meciul amical cu reprezentativa Canadei, și să aibă la dispoziție jucătorii convocați pentru a pregăti meciul cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

‘În primul rând aș fi preferat să nu joc meciul cu Canada. Aș fi preferat să am echipa la dispoziție o săptămână, să pregătim foarte bine meciul cu Cipru, care devine un meci vital pentru viitorul echipei naționale spre Campionatul Mondial. Dar FIFA nu acceptă niciunei echipe naționale să aibă un avantaj în această competiție, și atunci am luat un joc. Întâlnim o echipă extrem de motivată, echipă care-și pregătește prezența la Campionatul Mondial. Deci întâlnim o echipă pentru care acesta nu e meci amical. Pentru noi poate să fie un meci de încercare a altor jucători, pentru că alt meci amical nu există. Întâlnim o echipă bine conturată, au un obiectiv foarte clar, pentru ei e ca un meci oficial. Eu sunt optimist, sper ca și jucătorii care vor debuta să se ridice la nivelul pretențiilor, iar publicul să înțeleagă lucrul acesta și să-i ajute’, a declarat Lucescu.

Tehnicianul a explicat că își dorește să promoveze cât mai mulți jucători tineri la echipa națională de seniori, pentru a se adapta presiunii.

‘Printre jucătorii care sunt prezenți în momentul de față voi promova jucători de la echipa de tineret, pentru a da continuitate. Altfel rămânem tot cu generații care dispar și mai trebuie să așteptăm încă vreo 5-6 ani. La echipa națională trebuie să fie o selecție continuă. Sigur, ei trebuie în primul rând să se adapteze grupului și, bineînțeles, și filozofiei acestei echipe. După care depinde doar de ei să rămână mai departe. Pentru mine este un meci de pregătire. În același timp, să-mi dau seama de jucătorii care au jucat mai putin sau deloc la echipa națională. În ce măsură se adaptează atmosferei cu totul speciale pe care o creează un meci internațional la nivelul naționalei. E cu totul altceva. Nu se compară cu niciun fel de meci de club și nici măcar cu prezența în cupele europene. La echipa națională responsabilitatea este imensă. Le spun și jucătorilor mei că la cluburile voastre aveți un număr de suporteri care se leagă la echipa respectivă, dar la echipa națională aveți toată țara în spatele vostru. Responsabilitatea este imensă’, a declarat selecționerul.

Mircea Lucescu își dorește o victorie în partida cu Canada, care să contribuie la entuziasmul jucătorilor în perspectiva meciurilor oficiale din preliminariile CM: ‘Este un meci extrem de important, trebuie să-l câștigăm pentru a da echipei acel entuziasm, să le permită să joace în meciul cu Cipru cu foarte multă convingere”.

Reputatul antrenor nu este îngrijorat de accidentările survenite în ultima perioadă, ci mai degrabă de faptul că nu găsește jucători potriviți pentru echipa națională în campionatul intern.

‘Mă îngrijorează că nu găsesc în campionatul României ceea ce mi-aș dori. Am căutat un alt vârf, dar vârfurile noastre, cei care au mai multă experiență la echipa națională, și Pușcaș și Alibec, nu sunt. Deci un alt vârf, în campionatul nostru… Toți atacanții în general sunt străini, care n-au cum să ajute echipa națională. De aceea, după Campionatul European de juniori, mai mult cei de la U19 mă interesează pe mine, i-am chemat la telefon pe fiecare în parte, cerându-le să vină în campionatul României, să profite de regula de sub 20 de ani, să joace și dacă confirmă și joacă titulari în echipa respectivă, atunci eu îi pot aduce la echipa națională. Să nu aștepte să se întoarcă la echipelor de club, joacă pe la echipe de divizii inferioare, mai trec vreo 3-4 ani sau 5 ani și ies din circuitul acesta de echipe naționale. Dacă nu reușim să creăm acest circuit al valorii, de fiecare dată vom ajunge în situația asta că nu putem să selecționăm un jucător. Nici fundaș stâng n-am găsit. Era Opruț, dar este încă sub control medical. L-am sunat aseară pe Chipciu, imediat, cu un entuziast deosebit, a zis că vine la 8 dimineață. Așa ceva avem nevoie, de astfel de jucători’, a afirmat Lucescu.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

AGERPRES