La Casa Fotbalului, a avut loc marți, 19 august, tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Cupei României la fotbal, fază în care intră în competiție și 8 echipe din Superligă.
Farul Constanța o va întâlni pe câștigătoarea de acum două sezoane a trofeului, Corvinul Hunedoara, în timp ce UTA va avea și ea meci greu, cu Steaua București. CS Dinamo o va întâlni pe Poli Timișoara, în timp ce Sepsi se va lupta pentru un loc în grupe cu Șoimii Gura Humorului.
Celelalte dueluri din play-off vor fi:
- FC Voluntari – AFK Csikszereda
- Politehnica Iași – ACS Petrolul 52
- CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani
- Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
- Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
- Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
- CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
- Sporting Liești – CS Afumați
- Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
- CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
Meciurile din această fază, ultima înainte de grupele competiției, vor avea loc la data de 27 august.