La Casa Fotbalului, a avut loc marți, 19 august, tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Cupei României la fotbal, fază în care intră în competiție și 8 echipe din Superligă.

Farul Constanța o va întâlni pe câștigătoarea de acum două sezoane a trofeului, Corvinul Hunedoara, în timp ce UTA va avea și ea meci greu, cu Steaua București. CS Dinamo o va întâlni pe Poli Timișoara, în timp ce Sepsi se va lupta pentru un loc în grupe cu Șoimii Gura Humorului.

Celelalte dueluri din play-off vor fi:

  • FC Voluntari – AFK Csikszereda
  • Politehnica Iași – ACS Petrolul 52
  • CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani
  • Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
  • Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
  • Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
  • CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
  • Sporting Liești – CS Afumați
  • Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Meciurile din această fază, ultima înainte de grupele competiției, vor avea loc la data de 27 august.

