Federația Română de Fotbal a lansat, marți, Editura FRF, primul titlu fiind o carte de benzi desenate dedicată echipei naționale și intitulată ”Generația de suflet”, care ilustrează parcursul României în preliminariile EURO 2024 și participarea la turneul final din Germania.

La evenimentul de lansare care a avut loc la o librărie din Centrul Vechi al Capitalei, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că noua provocare a instituției pe care o conduce este de a ridica nivelul lecturii în România.

”Pentru noi este o nouă provocare această lansare a editurii FRF. Suntem prima federație din Europa care își asumă o asemenea misiune. Provocarea este de a putea să ridicăm nivelul lecturii în România, împreună cu librăriile Cărturești și cu mulți alți actori care sperăm să ni se alăture, pentru că știm toți că nivelul lecturii din România este pe ultimul loc la nivel european. Așa că ne dorim cu atât mai mult să răspundem acestei provocări. Niciun proces educațional complet nu se poate implementa și desfășura fără lectură. Prin urmare azi ne aflăm la un nou drum prin care ne propunem să trecem la nivelul următor și să contribuim la tot acest proces educațional pe care ni l-am asumat”, a spus el.

Burleanu este convins că ”Generația de suflet în benzi desenate”, volum realizat de Mihai Ionuț Grăjdeanu, va fi un succes în rândul copiilor. El a dezvăluit că editura FRF le-a pregătit copiilor cu această ocazie și o serie de caiete și blocuri de desen cu coperți ilustrate cu jucătorii primei reprezentative.

”Primul proiect editorial al Editurii FRF este legat de performanța uriașă înregistrată anul trecut la Campionatul European prin care am reușit să punem la nivelul mentalului colectiv un nou brand numit ‘Generația de suflet’. Această performanță o transpunem azi în benzi desenate, un demers dedicat copiilor. Și pentru că suntem în pragul unui nou an școlar aici avem și noua ediție de caiete dedicate echipei naționale masculine și feminine. Astfel suntem prezenți în viața de zi cu zi a copiilor, nu doar atunci când se află pe stadion sau în fața televizorului. Și cum puteam să o facem mai bine decât în școală”, a precizat Burleanu.

”Suntem siguri că prin această inițiativă Federația Română de Fotbal devine un actor mai relevant la nivelul societății noastre. Ne dorim prin proiectul Editura FRF să sprijinim o societate educată, o lume mai bună în jurul nostru. Începând de azi ne propunem să punem pe masa cititorilor, mari și mici, cărți care să îi ajute în acest proces de formare și dezvoltare personală. Ne dorim să aducem în prim plan povești care să îi inspire pe copiii noștri, diferite lucrări de specialitate pentru antrenori sau preparatori fizici, dar și alte cărți în ceea ce înseamnă nutriție sau mental coaching. Avem deja aprobat un plan editorial până la finalul acestui an și urmează titluri foarte interesante pentru cei pasionați de fotbal”, a adăugat președintele FRF.

Nicoleta Iordan, co-fondator al Librăriilor Cărturești, a afirmat în cadrul evenimentului că parteneriatul cu FRF are un potențial enorm.

”Cartea și fotbalul ar putea la prima vedere o asociere surprinzătoare. Însă noi și Federația Română de Fotbal am văzut în această asociere un potențial enorm pentru că fotbalul nu este doar un sport sau cel mai iubit sport din România, fotbalul este și un catalizator extraordinar al comunităților. Fotbalul poate să facă o nație întreagă să tremure și să trăiască aceleași emoții la unison. Iar asta este ceva foarte puternic. Iar Federația Română de Fotbal vine acum cu mesajul ‘Educația este importantă’ în această asociere cu noi”, a afirmat Nicoleta Iordan.

