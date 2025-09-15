Mii de funcționari publici s-au adunat în Piața Victoriei, chiar în ziua în care Executivul ar trebui să adopte pachetul legislativ privind eliminarea a 13.000 de locuri de muncă din administrațiile locale.
În semn de solidaritate cu protestatarii, angajații aparatului guvernamental au inițiat și ei un protest spontan și au întrerupt lucrul.
Mii de protestatari adunați în Piața Victoriei au intonat Imnul Național. Oamenii sunt hotărâți să nu renunțe până când Guvernul condus de Bolojan nu revine asupra deciziei care, în opinia lor, nu ține cont de realitățile din teritoriu.
Angajații din cadrul aparatului guvernamental afiliați sindicatelor funcționarilor, au întrerupt lucrul, într-o formă de protest spontan, pentru a-și manifesta solidaritatea față de colegii lor aflați în stradă. Potrivit unui protestatar, zeci de angajați ai Executivului participă la mitingul din Piața Victoriei.
Oamenii sunt nemulțumiți de măsurile anunțate de Executiv și spun că acestea vor duce la un blocaj generalizat, în special în orașele mici sau la sate.
De asemenea, funcționarii publici amenință inclusiv cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate.
Ilie Bolojan îi va primi la discuții tot astăzi. Rămâne de văzut dacă va renunța sau nu la această măsură, având în vedere că nici social-democrații nu sunt de acord cu aceste concedieri.