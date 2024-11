Nicolae Ciucă a adus în discuție aspecte esențiale ale relației dintre România și Statele Unite, în special în contextul recentelor alegeri prezidențiale din SUA. Ciucă a subliniat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, afirmând clar că acest parteneriat nu se limitează la o singură orientare politică, fie că este vorba despre Partidul Democrat sau Partidul Republican. De asemenea, liderul liberalilor a vorbit despre punctele forte ale României în relația cu UE și NATO.

„Însăși denumirea parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii. Deci nu este un parteneriat strategic nici cu Partidul Republican, nici cu Partidul Democrat. Într-adevăr, s-a profilat foarte bine în această dimineață cine este câștigătorul la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Donald Trump va fi viitorul președinte. Eu personal perioada în care am fost șeful Apărării și ministrul Apărării, am avut o colaborare cât se poate de bună și am reușit, la vremea respectivă să pornim cele mai importante programe de înzestrare ale Armatei României, pe o guvernare republicană.

Avem, de asemenea și cu Partidul Democrat am avut relații și colaborare foarte bună. La activitatea de lansare a programului prezidențial și la acel interviu de prezentare a candidatului am avut reprezentanții importanți din Statelor Unite, motivul pentru care eu consider că relația noastră cu Statele Unite trebuie să se mențină în acest echilibru. Pentru că fiecare dintre mandate are o perioadă limitată de timp, după care noi urmează să continuăm relația în interiorul parteneriatului mai avem destul de multe treaba. Din punct de vedere militar, am ajuns la un nivel satisfăcător de colaborare și sigur că și aici putem mai mult.”, a spus Nicolae Ciucă în carul unui interviu.

Liderul PNL a menționat și importanța aprofundării parteneriatului economic cu Statele Unite. Ciucă a reiterat angajamentul său de a obține acordul pentru „visa waiver”, un obiectiv care, spune el, va facilita relațiile dintre cele două țări. Acesta spune că, în calitate de președinte, va depune toate eforturile necesare pentru a atinge acest obiectiv, ceea ce ar putea aduce beneficii semnificative atât economice, cât și diplomatice.

„Ceea ce trebuie să facem cu Statele Unite este să întâlnim parteneriatul economic, iar pe diplomație să primim acel acord pentru visa waiver, care sunt convins că va veni cât de curând, iar ca președinte, voi face tot ceea ce stă în putință să se împlinească”, a spus Ciucă.

Referitor la situația geopolitică din regiune, Ciucă a afirmat că va susține continuarea sprijinului pentru Ucraina în fața agresiunii rusești. El a recunoscut impactul devastator al conflictului asupra Ucrainei, subliniind că, prin sacrificiile lor, ucrainenii contribuie indirect la apărarea României. Această abordare reflectă o viziune mai largă, care include și sprijinul pentru Republica Moldova, subliniind legăturile istorice și culturale dintre cele două națiuni.

„Voi continua eu să sprijin Ucraina și efortul pe care-l face pentru a rezista invaziei ruse. Știu cum arată războiul, înțeleg foarte bine ceea ce se întâmplă în Ucraina. Prin sacrificiul lor de resursă umană, prin sacrificiul lor material, ei lupta și ne apară și pe noi. Nu vreau să mă gândesc ce înseamnă o apropiere a Rusiei față de noi.

Voi lupta să prețuim pacea așa cum se cuvine. Nu trebuie să rupem Ucraina de Republica Moldova. Trebuie așadar să sprijinim Republica Moldova să facă față acestor acțiuni de influență. Nu avem alta soluție, sunt fratii nostrii”, a spus liderul liberalilor.

Ciucă a abordat și problematica apărării naționale, amintind de rolul crucial al președintelui în prezentarea strategiei naționale de apărare în fața Parlamentului. El a subliniat necesitatea de a consolida parteneriatele internaționale, în special cu Statele Unite, pentru a asigura un nivel ridicat de securitate și descurajare pe flancul estic al NATO.

„Este foarte important să subliniem ca orice președinte din momentul în care a preluat mandatul trebuie să prezinte Parlamentului strategia națională de apărare

Toate demersurile de până acum se vor pune în continuare în valoare, toate capabilitățile pe care le-am realizat și cele noi. Trebuie să învățăm din aceste lecții. Trebuie să întărim parteneriatele și prezenta SUA pe teritoriul României. Să întărim măsurile de descurajare pe flancul estic. Exista demersuri prin care UE sa își crească profilul militar”, a spus Nicolae Ciucă

În ceea ce privește amenințările emergente, cum ar fi dronile rusești, Ciucă a propus măsuri concrete pentru întărirea sistemelor de identificare și avertizare timpurie. Acesta a subliniat importanța coordonării între instituții pentru a face față provocărilor de securitate, fiind conștient de riscurile și complexitățile pe care le implică gestionarea unor astfel de amenințări.

„Prima măsură este de întărire a sistemelor de identificare și avertizare timpurie. Acestea sunt măsuri pe care instituțiile le-au luat. În ceea ce privește modalitatea de neutralizare a dronelor, specialiștii le-au pus bine în rânduiala, vorbim de acțiunile celor de Kogălniceanu, este nevoie de coordonare. Nu poți să tragi oricând și oricum , pentru că vedem, resturi din drone au căzut s-au produs pagube materiale. Cea de-a doua linie este pregatirea și informarea oamenilor, să știe despre ce este vorba”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Sursa: Realitatea Din PNL