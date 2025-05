George Simion, președintele AUR și candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat, duminică dimineața, la Școala nr 1 din Mogoșoaia pentru a-și exercitat dreptul de vot alături de Călin Georgescu, liderul mișcării suveraniste. Cei doi au fost așteptați de zeci de sustinători care i-au primit în aplauze.

„Hristor a inviat! Am votat cu Calin Georgescu. Suntem aici cu o singura misiune: revenirea la ordinea constitutionala, revenirea la democratie. Nu am niciun alt obiectiv decta locul 1 pentru poporul roman, in slujba caruia ma aflu. Suntem aici cu poporul si pentru poporul roman. Suntem aici cu o singur a dorinta – sa facem dreptate pentru Romania. Va multumim!”, a transmis George Simion dupa ce a votat.

„Nu sunt aici pentru a recunoaste o frauda pentru aceste alegeri. Sunt aici pentru a recunoaste puterea democratiei, a votului care sperie sistemul, care ingrozeste sistemul.

Sunt aici pentru interesul poporului roman, pentru demnitatea lui, pentru maretia lui, pentru nobletea lui. Destinul si drepturile natiunii romane sunt vesnice. Romania s-a trezit. Curajul nostru, curajul poporului roman este constiinta treaza. De aceea a venit vrmea sa ne luam tara inpaoi, eliberata de ciocoi, si turul 2 inapoi. Sus inimle si veti fi liberi. Doar cu Dumnezeu inainte!”, a transmis, la randul sau, Calin Georgescu.

Este a doua lor apariție împreună de la începutul campaniei electorale.