Liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) sună chemarea pentru suveraniștii de pretudindeni, pentru mobilizare la comemorarea lui Avram Iancu, dar și la Parlament, pentru susținerea moțiunii împotriva Guvernului Bolojan.

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidul său împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan vor fi votate duminică, ”nu luni când era normal”.

”Regimul “democratic” face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)”, a scris George Simion, într-o postare pe pagina sa de Facebok.

Sursa: Realitatea din AUR